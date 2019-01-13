KDI: В РК – спад на внутреннем рынке

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Южнокорейская экономика переживает спад на внутреннем рынке. Кроме того, продолжается замедление темпов роста экономики, а экспорт снижается. Об этом говорится в докладе Корейского института развития. В первую очередь отмечается снижение роста розничных продаж, а также инвестиций. В ноябре прошлого года розничные продажи выросли на 1% в годовом исчислении. В сентябре-октябре средний рост составлял 2,8%. Таким образом, рост потребления в частном секторе замедляется. Индекс инвестиций в производственные мощности сократился на 10%. Сумма экспорта сократилась на 1,2%. Эксперты связывают данную ситуацию с ухудшением экспортных условий.