Буддисты Юга и Севера Кореи активизируют обмены

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Глава крупнейшей южнокорейской буддийской секты Чогечжон монах Вонхэн сообщил о намерении активизировать обмены с северокорейскими единоверцами. Планы на наступивший год он изложил на пресс-конференции, состоявшейся в среду в Сеуле. В частности, с соответствующими правительственными учреждениями будут обсуждаться планы программ проживания в храме Синге в горах Кымгансан на территории КНДР. Глава буддийской секты Чогечжон также обещал подготовиться к другим проектам с Севером, таким как отправка буддийских монахов на Север и строительство буддийских объектов. Храм Синге является одним из четырёх наиболее известных буддийских храмов гор Кымгансан. Он был восстановлен в 2007 году в рамках совместного проекта, осуществлению которого способствовал первый межкорейский саммит 2000 года. Секта Чогечжон планирует провести в феврале совместную новогоднюю церемонию с Ассоциацией буддистов КНДР в горах Кымгансан и обсудить различные межкорейские проекты.