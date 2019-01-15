Главы МИД РК и Японии могут провести переговоры в Давосе

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РК и Япония ведут подготовку к встрече глав внешнеполитических ведомств двух стран в Швейцарии. По сообщению представителя южнокорейского правительства, с 22 по 25 января глава МИД РК Кан Гён Хва будет находиться с визитом в этой стране для участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе. В его рамках она может встретиться со своим японским коллегой Таро Коно. Конкретная дата встречи в настоящее время обсуждается. Это будет первая встреча глав МИД двух стран после принятия южнокорейским судом решения о выплате компенсаций южнокорейским жертвам принудительной трудовой мобилизации в период японского колониального ига.