Дональд Трамп: Южнокорейская доля расходов на содержание американских войск будет расти

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Южнокорейская сторона согласилась с требованием Вашингтона о повышении своей доли расходов на содержание американских войск в РК на 8,2%. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе состоявшейся 12 февраля в Белом доме встречи с министрами. Он подчеркнул, что в ближайшие годы южнокорейская доля будет расти. Особое внимание привлекло высказывание главы Белого дома о том, что «США тратят на РК 5 млрд долларов, а Сеул выделял порядка 500 млн долларов в год», и благодаря ему южнокорейская сторона согласилась увеличить свои расходы ещё на 500 млн долларов. Поскольку озвученные Трампом цифры не соответствуют реальности, эксперты полагают, что либо президент США ошибся, либо таким образом хотел сделать акцент на своей роли в увеличении южнокорейской доли расходов.