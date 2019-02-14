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В мире

США рассматривают возможность снятия санкций с гуманитарных организаций

Write: 2019-02-15 10:50:55Update: 2019-02-15 15:54:35

США рассматривают возможность снятия санкций с гуманитарных организаций

Photo : YONHAP News

Госдепартамент США рассматривает возможность освобождения гуманитарных организаций из-под антисеверокорейских санкций и отмены запрета на посещение КНДР. Об этом сообщила радиостанция «Голос Америки», ссылаясь на доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).  США обеспокоены положением простых северян, и в этой связи рассматриваются меры, которые решат проблему, при которой санкции препятствуют оказанию законной помощи КНДР. Одновременно отмечается, что Вашингтон пока не планирует предоставлять гуманитарную помощь Пхеньяну. 
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