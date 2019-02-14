США рассматривают возможность снятия санкций с гуманитарных организаций

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Госдепартамент США рассматривает возможность освобождения гуманитарных организаций из-под антисеверокорейских санкций и отмены запрета на посещение КНДР. Об этом сообщила радиостанция «Голос Америки», ссылаясь на доклад Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO). США обеспокоены положением простых северян, и в этой связи рассматриваются меры, которые решат проблему, при которой санкции препятствуют оказанию законной помощи КНДР. Одновременно отмечается, что Вашингтон пока не планирует предоставлять гуманитарную помощь Пхеньяну.