Майкл Помпео: Второй саммит позволит снизить ядерную угрозу КНДР

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Госсекретарь США Майкл Помпео выразил надежду на то, что второй саммит КНДР и США позволит снизить северокорейскую ядерную угрозу. Как сообщили 19 февраля в госдепартаменте, он заявил об этом 15 февраля в интервью исландской вещательной компании в ходе поездки в Европу. По словам Помпео, президент США Дональд Трамп сосредоточен на устранении опасности для мира, связанной с ядерным оружием и проблемой его распространения. На прошлой неделе в интервью CBS и FoxNews Майкл Помпео заявил, что КНДР и США обсуждают не только вопрос денуклеаризации, но и механизмы сохранения мира и безопасности на Корейском полуострове. Госсекретарь сказал: «Наша цель состоит в достижении настоящих подвижек».