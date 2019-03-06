38 North: На ракетном полигоне Сохэ начались восстановительные работы

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На испытательном ракетном полигоне Сохэ на северо-западе КНДР начались восстановительные работы. Об этом сообщил американский интернет-портал 38 North, специализирующийся на северокорейской проблематике, ссылаясь на результаты анализа спутниковых снимков. По мнению экспертов, восстановительные работы на стартовой площадке и полигоне для испытания ракетных двигателей начались в период с середины февраля по начало марта. Рядом со стартовой площадкой и полигоном для испытания ракетных двигателей установлены подъёмные краны, завозятся строительные материалы. Как сообщалось ранее, работы по ликвидации стартового комплекса и объекта для испытания ракетных двигателей велись на полигоне Сохэ с июля до начала августа прошлого года, после чего полигон, вероятно, начал функционировать в обычном режиме.