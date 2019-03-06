ОЭСР понизила прогноз роста южнокорейской экономики на этот год

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Организация экономического сотрудничества и развития понизила прогноз роста южнокорейской экономики до 2,6%. Это на 0,2% ниже предыдущего прогноза от ноября прошлого года. Показатель на следующий год понижен на 0,3% до 2,6%. На понижение прогноза повлияли общее замедление мировой торговли, ухудшение экономического состояния Китая и Европы, продолжающийся торговый конфликт между США и Китаем, а также выход Великобритании из ЕС. Между тем, в докладе говорится, что расширенные финансовые вливания и низкая инфляция положительно скажутся на внутреннем потреблении в РК.