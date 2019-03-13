На ядерных и ракетных объектах КНДР зафиксирована активность

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Южнокорейские военные зафиксировали активность на различных ядерных объектах Севера, помимо ядерного комплекса Ёнбён. Об этом сообщили правительственные источники. Речь идёт о так называемых объектах Plus Alpha, на которых, по данным военных, ведётся работа по обогащению урана. Источники отмечают, что специализация объектов Plus Alpha охватывает весь спектр оружия массового уничтожения. Ранее военные сообщали о том, что за главными ядерными объектами КНДР ведётся тщательное наблюдение. Однако о признаках активности на ракетных и ядерных объектах, помимо комплекса Ёнбён, говорится впервые. Однако пока сложно делать определённые выводы о том, готовится ли Север к реальному ракетному запуску. Нынешняя ситуация является показателем возможности эскалации напряжённости на Корейском полуострове в любой момент в случае, если КНДР и США не смогут договориться.