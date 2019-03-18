Ким До Гюн: КНДР неоднократно нарушала межкорейское военное соглашение в районе северной разграничительной линии

Photo : KBS News

В последнее время КНДР неоднократно нарушала принятое в прошлом году военное соглашение в районе северной разграничительной линии. Об этом сообщил директор департамента северокорейской политики минобороны РК Ким До Гюн, выступая 18 марта на заседании парламентского комитета по обороне, посвящённом заслушиванию рабочих отчётов. Он, в частности, заявил, что Юг более десяти раз направлял официальные запросы Северу, призывая принять меры. Представители комитета попросили министра обороны Чон Гён Ду прокомментировать ситуацию, касающуюся совместных учений РК и США, и он ответил, что стороны договорились в целом по трём моментам. Было решено активно поддерживать процесс налаживания мира на Корейском полуострове, работать над сохранением высокого уровня совместной обороноспособности и обеспечить условия для беспрепятственной передачи Сеулу оперативного контроля над своими вооружёнными силами в военное время.