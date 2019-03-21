3 апреля в двух округах проходят дополнительные выборы в Национальное собрание РК

Photo : YONHAP News

3 апреля в двух избирательных округах провинции Кёнсан-Намдо – муниципальном округе Сосан-гу города Чханвона, а также в уезде Косон-гун и городе Тхонёне - проводятся дополнительные выборы в Национальное собрание РК. По сообщению Центральной избирательной комиссии, в бюллетени для голосования в избирательном округе Сонсан-гу города Чханвона внесены семь, а в избирательном округе уезда Косон-гун и города Тхонёна – три кандидата. Партии, выдвинувшие своих кандидатов, считают, что результаты выборов продемонстрируют политические приоритеты населения провинции Кёнсан-Намдо и станут своего рода промежуточной оценкой работы правительства и президента страны. Правящая Демократическая партия Тобуро намерена укрепить контроль над политической ситуацией, объединившись на выборах с Партией справедливости. Оппозиционная партия Свободная Корея хочет сделать нынешние выборы поворотным моментом в усилении борьбы против правящего лагеря.