В США введены новые индикаторы уровня безопасности стран мира для посещения гражданами страны

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США ввели новые индикаторы для стран мира, которые отражают наличие каких-либо опасностей при их посещении. Об этом сообщает Wall Street Journal. До сих пор в США применялась четырёхуровневая система определения степени безопасности разных стран. Первый уровень - внимание к личной безопасности, второй - повышенное внимание, третий –призыв пересмотреть планы посещения определённой страны, четвёртый – запрет на посещение. Из-за заявлений о том, что такой системе не достаёт конкретики, было решено создать дополнительные обозначения. Так, страны, в которых есть возможность быть похищенными, отнесены к категории «К». В соответствующий список внесены 35 стран, в том числе Россия, Турция, Филиппины, Иран, Ирак, Ливия, Венесуэла. Категория «Т» указывает на вероятность террористических актов, категория «С» отмечает страны высоким уровнем криминала, «N» - регионы с высокой вероятностью стихийных бедствий. В настоящий момент КНДР отнесена к категории «О», которая указывает на наличие рисков, не описываемых другими обозначениями.