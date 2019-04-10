Ким Чон Ын переизбран на пост председателя госсовета КНДР

Photo : YONHAP News

Участники первой сессии Верховного народного собрания (однопалатного парламента) КНДР 14-го созыва единогласно поддержали в четверг переизбрание Ким Чон Ына на высший пост исполнительной власти - председателя Госсовета КНДР. Как сообщает агентство ЦТАК, он переизбран «по единодушному мнению народа страны». Депутаты утвердили ряд кадровых перестановок. Ким Чжэ Рён избран председателем кабинета министров КНДР. Накануне пленум ЦК ТПК избрал его членом ЦК и членом военного комитета ТПК. Утверждены также новые министры машиностроения, труда и здравоохранения. Остальные министры остались на своих постах. Председателем Президиума Верховного народного собрания, который исполняет полномочия парламента в период между сессиями, избран Чхве Рён Хэ. Он сменил на этом посту Ким Ён Нама, которому исполнился 91 год. Одновременно Чхве Рён Хэ утверждён в должности первого заместителя председателя госсовета, став, фигурой номер два в исполнительной власти КНДР после Ким Чон Ына. ЦТАК сообщает также, что депутаты утвердили изменения и дополнения в Конституцию КНДР, не приводя при этом подробностей.