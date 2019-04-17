В Брюсселе отметили 100-летие корейского кинематографа

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16 апреля в Брюсселе состоялось мероприятие «Ночь южнокорейского кино» по случаю 100-летия корейского кинематографа. Оно проходит в рамках Брюссельского международного фестиваля фантастических фильмов, который проходит с 9 по 21 апреля. В церемонии открытия «Ночи южнокорейского кино» приняли участие посол РК в Бельгии Ким Хён Чжин, представители кинофестиваля, местных культурных кругов, южнокорейские режиссёры Ли Хэ Ён, Им Гён Тхэ, Ким Бён У и другие. Перед церемонией состоялся показ фильма режиссёра Ли Хэ Ёна «Верующий», который представлен в конкурсной программе фестиваля в категории триллеров. В ходе Брюссельского международного фестиваля фантастических фильмов будут показаны в общей сложности 97 картин, 17 из которых южнокорейские.