Пхеньян не желает вести переговоры с Майклом Помпео

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Северокорейские власти потребовали от США отстранить госсекретаря США Майкла Помпео от участия в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова. Как сообщило в четверг агентство ЦТАК со ссылкой на заявление директора американского департамента МИД КНДР Квон Чжон Гына, «если Помпео продолжит участие в переговорах, они могут затянуться. Поэтому, если диалог с США возобновится, мы бы хотели, чтобы с американской стороны участвовал более осторожный и зрелый человек». Квон Чжон Гын заявил также, что Помпео показал свои «низкие человеческие качества» тем, что во время визитов в Пхеньян «молил о денуклеаризации», а на прошлой неделе на слушаниях в Конгрессе позволил себе жёсткие высказывания, оскорбляющие достоинство КНДР. На вопрос о том можно ли назвать «тираном» северокорейского лидера Ким Чон Ына, Майкл Помпео ответил «конечно». Между тем, Квон Чжон Гын напомнил, что лидер КНДР сохраняет хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом.