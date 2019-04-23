Юг уведомил Север о мероприятии по случаю годовщины межкорейского саммита

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22 апреля министерство по делам воссоединения РК сообщило северокорейской стороне о намерении провести мероприятие, посвящённое годовщине межкорейского саммита от 27 апреля прошлого года. Церемония пройдёт на южнокорейской стороне пропускного пункта Пханмунчжом. Сначала представители Юга сообщили об этом устно северокорейским сотрудникам пункта оперативной связи, а затем передали им соответствующий документ. Представитель министерства отметил, что данный документ является лишь уведомлением о факте проведения мероприятия. 27 апреля в церемонии примут участие представители министерства по делам воссоединения и других заинтересованных ведомств. Там состоится «концерт мира» с участием артистов РК, США, Японии и Китая. Член президентского консультационного комитета по планированию мероприятий Тхак Хён Мин отметил, что ему пока ничего не известно об участии КНДР в церемонии.