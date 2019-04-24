Командование сил ООН разрешило доступ гражданских лиц в ДМЗ

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Командование сил ООН разрешило во вторник доступ гражданских лиц в район демилитаризованной зоны на территории уезда Косон-гун провинции Канвондо для совершения пешеходных экскурсий. Их начало намечено на 27 апреля. Впоследствии планируется открыть для экскурсий ещё два района демилитаризованной зоны в рамках программы, предложенной правительством РК. Это участки ДМЗ в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо и в городе Пхачжу провинции Кёнгидо. Как заявил командующий силами ООН и американскими войсками на Корейском полуострове генерал Роберт Абрамс, командование сил ООН и правительство РК успешно сотрудничают в реализации данного проекта.