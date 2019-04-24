Москва может предложить Пхеньяну вернуться к шестисторонним переговорам

В ходе предстоящего во Владивостоке саммита президент России Владимир Путин может предложить председателю госсовета КНДР Ким Чон Ыну вернуться к формату шестисторонних переговоров по ядерной проблеме. Об этом сообщил в среду японский телеканал NHK со ссылкой на неназванного высокопоставленного российского представителя. По данным NHK, в настоящее время идёт процесс урегулирования, и Россия уже проинформировала о своём предложении Китай и США. Российская сторона пока не подтвердила данную информацию. Шестисторонние переговоры с участием двух Корей, США, Японии, Китая и России заморожены с 2008 года.