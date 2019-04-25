Лидеры КНДР и России обсудили вопросы развития двусторонних отношений и денуклеаризации Корейского полуострова

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25 апреля во Владивостоке, на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском, прошли переговоры председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына и президента России Владимира Путина. Их участники обсудили вопросы развития двусторонних отношений, регионального сотрудничества и денуклеаризации Корейского полуострова. Переговоры продолжались около трёх с половиной часов, в том числе, порядка двух часов заняла личная встреча и полтора часа - переговоры в расширенном составе. В них участвовали с северокорейской стороны два заместителя председателя ЦК ТПК Ким Пхён Хэ и О Су Ён, глава МИД Ли Ён Хо, начальник генштаба Корейской народной армии Ли Ён Гиль, первый заместитель министра иностранных дел Чхве Сон Хи. Российскую сторону представляли вице-премьер Юрий Трутнев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр транспорта Евгений Дитрих, министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов, президент РЖД Олег Белозёров, заместитель министра энергетики Анатолий Яновский. Затем состоялся торжественный приём, выступая на котором Владимир Путин заявил, что альтернативы мирному разрешению ядерной проблемы Корейского полуострова нет. Он отметил, что Россия будет продолжать прилагать усилия для снижения напряжённости на Корейском полуострове. В свою очередь, северокорейский лидер назвал состоявшиеся переговоры «откровенными и содержательными».