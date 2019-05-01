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Южнокорейская компания Samsung Electronics делится технологиями с малыми и средними компаниями в рамках программы «Кисуль нанум». Об этом сообщили 2 мая в Корейском институте содействия развитию промышленных технологий. Речь идёт о программе, подразумевающей оказание помощи малым и средним предприятиям, пытающимся развивать новые отрасли на основе невостребованных технологий крупных компаний и общественных исследовательских учреждений. В этом году в число объектов помощи включили стартапы. На этот раз предоставляются 992 патента, в том числе технологии роботов-пылесосов, воздухоочистительных систем, призванных решать проблему микропыли, и другие. Samsung Electronics проводит эту программу в шестой раз.