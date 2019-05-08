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В мире

Дональд Трамп: КНДР хочет вести переговоры, но не готова к ним

Write: 2019-05-10 10:46:10Update: 2019-05-10 11:08:49

Дональд Трамп: КНДР хочет вести переговоры, но не готова к ним

Photo : YONHAP News

Власти КНДР хотят вести переговоры с США, но не готовы к ним. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп, отвечая в четверг в Белом доме на вопросы журналистов. Комментируя ракетный запуск, осуществлённый 9 мая, он подчеркнул, что Вашингтон «серьёзно следит» за ситуацией. Трамп подтвердил, что были запущены ракеты малой дальности. Он в очередной раз напомнил, что КНДР  имеет огромный экономический потенциал, и лидер страны Ким Чон Ын не хочет подорвать его. Подобная позиция была выражена главой Белого дома и относительно предыдущих учений, состоявшихся 4 мая. 
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