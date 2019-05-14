В Шанхае состоялся межкорейский концерт

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12 мая в Шанхае состоялся совместный межкорейский концерт классической музыки под названием «Города любви, Пхеньян, Шанхай, Сеул». Мероприятие было организовано при содействии Шанхайского симфонического оркестра. Своё мастерство вместе продемонстрировали известный южнокорейский скрипач Вон Хён Чжун и северокорейская певица сопрано Ким Сон Ми. В декабре прошлого года они продвигали проект межкорейского фестиваля искусств на острове Чечжудо, но осуществить его не удалось. Вон Хён Чжун исполнил сочинение композитора Пабло де Сарасате «Цыганские напевы», а Ким Сон Ми спела корейскую традиционную песню Ариран и арию одной из опер Джакомо Пуччини. В интервью Associated Press Ким Сон Ми заявила, что не будет жалеть сил для того, чтобы внести вклад в развитие межкорейского сотрудничества.