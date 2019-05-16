Конфуцианские академии Совон будут включены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО

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Включение в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО девяти конфуцианских академий Совон практически утверждено. Как сообщили 14 мая в Корейском управлении по охране культурного наследия, Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) при Комитете всемирного наследия рекомендовал включить вышеуказанные академии Совон в список ЮНЕСКО. Данные объекты расположены в провинции Кёнсан-Пукто, городе Тэгу и других местах. По итогам рассмотрения данной заявки в совете пришли к выводу, что Совоны являются доказательством широкого распространения неоконфуцианства в корейском обществе во времена династии Чосон. Рекомендованные советом объекты как правило включаются в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первый раз РК подала заявку на включение конфуцианских академий в Список ЮНЕСКО в 2016 году, но потерпела неудачу. На этот раз попытка принесла результат. Между тем, в ЮНЕСКО озвучили рекомендацию подготовить проект по поддержанию данных объектов в надлежащем состоянии. Окончательное решение по этому вопросу будет принято в ходе 43-ей сессии ЮНЕСКО в Азербайджане. Таким образом, в списке организации будет 14 культурно-исторических объектов РК.