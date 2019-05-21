C 1 по 20 мая южнокорейский экспорт сократился на 11,7%

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В период с 1 по 20 мая южнокорейский экспорт сократился на 11,7% в годовом исчислении, составив 25,7 млрд долларов. Об этом 21 мая сообщили в Таможенном управлении РК. Если такая тенденция сохранится, то велика вероятность того, что итоговая майская отметка также окажется минусовой. Таким образом, отечественный экспорт сократится шестой месяц подряд. До этого показатель снижался в течении пяти месяцев с декабря прошлого года из-за уменьшения поставок на китайский рынок и ухудшения ситуации с полупроводниками. С 1 по 20 мая экспорт полупроводников сократился на 33% в годовом исчислении, а нефтепродуктов на 5,1%. Напротив рост отмечен относительно автомобилей, беспроводных средств связи, судов, электротехники. Поставки товаров в Китай снизились на 15,9%, в США на 4,4%, в ЕС на 19,4%. Повышение экспорта отмечено относительно Вьетнама, Сингапура, Канады. Импорт, между тем, сократился на 0,1% до 27,7 млрд долларов.