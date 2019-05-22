В РК восстанавливают популяцию ибисов

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22 мая, во Всемирный день биоразнообразия, в местечке Упхонып уезда Чханнён-гун провинции Кёнсан-Намдо в небо были выпущены ибисы, которые ещё 40 лет назад полностью исчезли на Корейском полуострове. Церемония проведена министерством экологии в центре по восстановлению популяции ибиса, который относится ко второй категории животных, находящихся под угрозой исчезновения, и внесён в реестр объектов природного наследия под номером 198. В ходе мероприятия в небо были выпущены 40 птиц. В прошлом ибисы довольно часто встречались на Корейском полуострове, будучи частью корейского фольклора. Однако после 1979 года, когда этот вид птиц в последний раз попал в объектив фотокамеры в демилитаризованной зоне, их более не видели. Работа по восстановлению популяции началась в 2008 году, когда бывший председатель КНР Ху Цзиньтао подарил южнокорейской стороне пару птиц. В 2013 году нынешний председатель КНР Си Цзиньпин дополнительно передал РК две особи мужского пола. В результате популяция этого вида птиц в РК достигла 363 голов.