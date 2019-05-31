В Сингапуре состоялась встреча министров обороны РК и КНР

1 июня в Сингапуре в рамках Международной конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе «Шангри-Ла Диалог» состоялась встреча министров обороны РК и Китая Чон Гён Ду и Вэй Фэнхэ. Глава южнокорейского минобороны объяснил своему китайскому коллеге, что размещение в РК американских систем ПРО THAAD связано с ракетной и ядерной угрозой со стороны Севера. Он также объяснил методы управления данной системой. Министр отметил, что китайская сторона выразила понимание. На вопрос журналиста о том, требовал ли Вэй Фэнхэ сворачивания THAAD, Чон Гён Ду дал отрицательный ответ. В министерстве обороны РК, между тем, сообщили, что стороны сошлись во мнении о необходимости укрепления стратегического диалога, а также обменялись мнениями по дополнительной установке прямых телефонных линий между ВМС и ВВС двух стран с целью укрепления доверия в военной сфере. Они также обсудили вопросы сотрудничества в оборонной области, в том числе подписание меморандума о взаимопонимании по наращиванию взаимодействия в оперативной ликвидации последствий стихийных бедствий, а также в оказании гуманитарной помощи. Вэй Фэнхэ пригласил Чон Гён Ду посетить Китай, одновременно выразив готовность побывать с визитом в РК.