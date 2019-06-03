В Сеуле состоялась церемония по случаю Дня памяти павших в боях за родину

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В четверг на Национальном кладбище в Сеуле состоялась церемония, посвящённая Дню памяти павших в боях за родину. На ней присутствовали около десяти тысяч человек, в том числе, семьи погибших участников национально-освободительного движения в период японской колониальной оккупации и Корейской войны, представители правительства и общественных организаций. Ровно в 10 часов утра по всей стране прозвучала сирена, одновременно с которой была объявлена минута молчания. День памяти павших в боях за родину является национальным праздником и выходным днём. Он отмечался в этом году в 64-ый раз.