Ким Сан Чжо: Япония тщательно продумала ограничительные меры

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Начальник управления по вопросам политики администрации президента РК Ким Сан Чжо сообщил в среду журналистам, что в его распоряжении имеется длинный список наименований материалов и запчастей, на экспорт которых Япония может наложить ограничения. По его словам, японские власти выбрали для своих мер продукцию, которая занимает первые три места в списке. То есть, южнокорейская промышленность наиболее чувствительно реагирует на ограничение их ввоза, потому что они ввозятся исключительно из Японии. Что касается фтористого водорода, то со стороны деловых кругов сигналы уже поступали, поэтому власти принимали некоторые меры,- отметил Ким Сан Чжо. Он сообщил также, что от руководства пяти крупнейших корпораций страны получен доклад со списком материалов, которые могут стать объектами дополнительных мер, а также с предложениями и пожеланиями. В Национальном собрании звучат заявления о том, что меры правительства недостаточны. В администрации президента, между тем, заявляют о намерении принять все возможные меры по урегулированию ситуации.