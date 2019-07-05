Сеул рассматривает возможность возобновления турпоездок в Кымгансан и Кэсон

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Южнокорейские правительство рассматривает возможность возобновления туристических поездок в горы Кымгансан и город Кэсон на территории КНДР Как стало известно журналистам KBS, 30 июня спецпредставитель США по вопросам КНДР Стивен Бигэн, возвращаясь в Вашингтон после встречи Дональда Трампа и Ким Чон Ына, сообщил о возможности улучшения дипломатических отношений США и СК, а также предоставления Северу гуманитарной помощи, если Пхеньян заморозит ядерную программу на время двусторонних переговоров. Он напомнил, что санкции отменены не будут, но возможны уступки, не касающиеся санкционного давления. Речь идёт о туристических поездках в горы Кымгансан, начавшихся в 1998 году, и в город Кэсон, которые начались в 2007 году. Данный проект был приостановлен в 2008 году. Власти рассматривают возможность его возобновления в связи с тем, что туризм не входит в санкционный список. Тем не менее, движение наличных средств в рамках туристической деятельности может быть определено в качестве нарушения санкционного режима. Туризм на частном уровне под эту категорию не подпадает. Кроме того, КНДР активно работает над активизацией туристической отрасли. Сообщается, что в настоящий момент РК и США обсуждают данную тему, и с американской стороны прослеживается положительная реакция. Всё зависит от результатов рабочих переговоров США и КНДР.