Правительство РК поддержит органы местного самоуправления в обменах с КНДР

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В случае поступления заявок от местных администраций по вопросу обменов с КНДР министерство по делам воссоединения РК окажет активную поддержку через совместный пункт оперативной связи. Такая позиция была озвучена 15 июля. Отмечается также, что идёт работа по подготовке рабочего соглашения об усилении контактов правительства и местных органов самоуправления по вопросу сотрудничества с КНДР. 11 июля заместитель министра по делам воссоединения Со Хо на четвёртом заседании по этому вопросу призвал глав органов самоуправления к сотрудничеству в реализации различных проектов с КНДР. В министерстве отвергли заявления о том, что таким образом власти хотят объединить все каналы возможного взаимодействия органов самоуправления с Севером.