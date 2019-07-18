Президент РК встретится с лидерами пяти политических партий

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Президент РК Мун Чжэ Ин и лидеры пяти основных политических партий обсудят в четверг меры реагирования на введённые Японией экспортные ограничения. Встреча, которая пройдёт в президентской резиденции, станет первой с марта прошлого года. Среди её участников - Ли Хэ Чхан от правящей Демократической партии Тобуро, Хван Гё Ан от главной оппозиционной партии Свободная Корея, Сон Хак Кю от партии Справедливое будущее, Чон Дон Ён от партии Мира и демократии и Сим Сан Чжон от партии Справедливости. Кроме экспортных проблем, участники встречи затронут вопросы, касающиеся денуклеаризации Северной Кореи и дополнительного бюджета. Инициаторами встречи являются оппозиционные партии.