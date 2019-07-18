Поток южнокорейских туристов в Японию сократился

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В первой половине этого года Японию посетили 16 млн 633 тыс. иностранных туристов, что является рекордной отметкой за данный период. Как сообщила Национальная организация туризма Японии, нынешний показатель вырос на 4,6% в годовом исчислении. Расходы туристов в Японии выросли на 8,3%, достигнув рекордной отметки в 2 млрд долларов. Между тем, в первом полугодии поток южнокорейских туристов сократился на 3,8% по сравнению с тем же периодом прошлого года до 3 млн 862 тыс. человек. По мнению экспертов, в ближайшее время можно ожидать дальнейшего сокращения показателя в связи с реакцией южнокорейских граждан на меры японских властей по ограничению экспорта в РК.