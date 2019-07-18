Американские парламентарии обеспокоены противостоянием РК и Японии

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17 июля комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию, в которой подчёркивается важность отношений между РК и Японией, поскольку два ключевых союзника США оказались в затруднительном положении в результате торговых и дипломатических разногласий. Резолюция призывает Сеул и Токио к «конструктивным и дальновидным» действиям по урегулированию разногласий в свете «экономических интересов и интересов безопасности США». В резолюции также содержится призыв к укреплению и расширению трёхсторонних отношений во всех областях, подчёркивается важность трёхстороннего сотрудничества в санкционный политике в отношении Северной Кореи. Законопроект предложил председатель комитета Элиот Энгель. Он полностью соответствует принятой в апреле резолюции Сената, в которой также изложено требование об укреплении сотрудничества трёх стран и преодолении конфликта между РК и Японией.