Правительство РК готово обсудить противоречия с Японией

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Правительство РК готово урегулировать конфликтную ситуацию с Японией путём диалога. Об этом заявил 17 июля на встрече с журналистами представитель правительства, отметив, что официальный Сеул готов обсудить все варианты урегулирования. Вместе с тем, с точки зрения национальной безопасности принятие Сеулом аналогичных мер против Японии может привести к новым проблемам, нанеся вред свободной торговле. В этой связи лучше всего идти к решению проблемы с помощью диалога, при этом предложенное Японией формирование арбитражной комиссии южнокорейские власти даже не рассматривают. Исключение РК из «белого списка» торговых партнёров Японии может отрицательно сказаться на формате трёхстороннего сотрудничества РК, США и Японии,- подчеркнул представитель южнокорейского правительства.