Экспорт малых и средних компаний РК снижается

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Во втором квартале этого года экспорт южнокорейских малых и средних компаний снизился на 2% в годовом исчислении, составив 26 млрд 700 млн долларов. Об этом сообщили 19 июля в министерстве малого, среднего и венчурного бизнеса. Во втором квартале в стране насчитывалось 63.333 компании данного сегмента, что на 1,4% больше, чем во втором квартале прошлого года. Постоянный рост сохраняется девять лет подряд. Доля малых и средних компаний в общем объёме экспорта выросла за год на 1,2% до 19,2%. На снижении экспортного показателя сказалось ухудшение внутренних и внешних факторов, в числе которых замедление роста глобального производства, затягивание торгового спора между США и Китаем, снижение экспорта косметики и других ключевых товаров.