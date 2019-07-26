Вопрос исключения РК из «белого списка» партнёров Японии будет рассмотрен 2 августа

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Правительство Японии намерено рассмотреть 2 августа проект поправок к постановлению о контроле за внешней торговлей. Об этом сообщила газета «Ёмиури симбун». Поправки нацелены на исключение РК из «белого списка» торговых партнёров, которые на три года освобождаются от определённых проверок и других процедур при закупке стратегических материалов в Японии. Если проект будет принят, то он вступит в силу после 21 августа. В период с 1 по 24 июля экономическое ведомство Японии проводило сбор мнений внутри страны и за её пределами. Сообщается, что были собраны мнения 30 тыс. человек, что необычно много для вопроса, касающегося экспортной темы. Более 90% выразили согласие. Официальная позиция министерства экономики, торговли и промышленности Японии будет представлена 1 августа, за день до заседания правительства по данному вопросу.