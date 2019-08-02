В РК продолжается спад валютного курса и биржевых котировок

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Курс национальной валюты к доллару достиг в РК максимальной за последние три года отметки. По итогам торгов 5 августа валютный курс вырос на 15,20 воны по сравнению с пятницей прошлой недели, составив 1.215 вон за доллар. В течение дня отметка достигала 1.218 вон. Такая ситуация отразилась и на рынке ценных бумаг. Главный индекс KOSPI снизился на 21,15 пункта, или 2,56% процента, закрывшись на уровне 1946,98 пункта. Это минимальная отметка с 14 августа прошлого года. Показатель индекса высокотехнологичных компаний KOSDAQ снизился на 45,91 пункта или на 7,46% до 569,79 пункта. Это самая самой низкой отметкой с конца 2016 года. Аналитики отмечают наличие влияния торгового конфликта РК и Японии, отмечая значительное влияние усугубления торговой войны США и Китая.