Сеул рассматривает возможность расширения ограничений на турпоездки в Японию

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Правительство РК рассматривает возможность расширения ограничений на турпоездки в Японию. В настоящий момент в РК действует предупреждение «красного уровня» на посещения гражданами территории Японии в радиусе 30 км от АЭС Фукусима-1, пострадавшей после землетрясения 2011 года. Правящая Демократическая партия Тобуро, правительство и администрация президента обсуждают вопрос о расширении этих мер. Это связано с интересами безопасности граждан РК, учитывая, что в данном регионе не подтверждён достаточный уровень безопасности. В правящих кругах звучит предложение об объявлении предупреждения о поездках в Токио. Но в данный момент все меры в этом направлении находятся на стадии обсуждения. Между тем, МИД РК начал рассылку сообщений о необходимости соблюдения правил безопасности гражданами страны, посещающими Японию.