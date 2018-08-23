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Политика

Решение о продлении соглашения в военной области между РК и Японией будет принято на этой неделе

Write: 2019-08-19 10:44:15Update: 2019-08-19 11:17:55

Решение о продлении соглашения в военной области между РК и Японией будет принято на этой неделе

Photo : KBS News

На этой неделе будет принято решение о том, продлевать ли срок действия соглашения о защите конфиденциальности при обмене военной информацией между РК и Японией. Этот вопрос должен быть решён не позднее  24 августа. Если ни одна из сторон не объявит о расторжении соглашения, то оно продлевается автоматически. Администрация президента РК неоднократно отмечала возможность аннулирования документа. Решение вопроса может зависеть от предстоящих переговоров глав МИД РК, Китая и Японии в Пекине. Если стороны найдут точки соприкосновения по спорным проблемам, то это будет учтено при определении дальнейшей судьбы вышеуказанного соглашения. 
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