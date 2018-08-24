Действие соглашения с Японией о совместном использовании и защите военной информации решено продлить

Photo : KBS News

Министерство РК решило продлить срок действия соглашения с Японией о совместном использовании и защите военной информации ещё на год с учётом ситуации в сфере безопасности на Корейском полуострове. Об этом сообщил представитель южнокорейского оборонного ведомства. По его словам, соглашение полезно для южнокорейско-японских отношений в области обороны и дипломатии. Соглашение введено в действие 23 ноября 2016 года и, если одна из сторон не объявит о его отмене не позднее чем за 90 дней до истечения срока действия, соглашение автоматический продлевается ещё на год. Документ предусматривает предоставление южнокорейской стороне информации о ядерной и ракетной программах Пхеньяна, собранной японскими разведывательными спутниками, а также обмен с Японией информацией о северокорейских ракетах, которую собирают вооружённые силы РК.