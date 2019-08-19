Брайан Хук: Безопасность в Ормузском проливе – залог стабильности рынка нефти

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Создание под эгидой США коалиции по обеспечению безопасности в Ормузском проливе нацелено на обеспечение стабильность рынка нефти. Об этом заявил в интервью KBS спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. Он отметил, что по Ормузскому проливу проходит четверть мировых поставок нефти. В этой связи угроза свободе судоходства по данному проливу приведёт к росту цен на энергоресурсы. Специальный представитель США по Ирану Брайан Хук указал, что вступление в коалицию не обязательно означает отправку войск, а направление морской и авиационной техники и связанного с ней персонала могло бы быть вариантом решения проблемы. Брайан Хук также сказал, что страны, вступающие в вышеуказанную коалицию, смогут получить от США информацию об определённых угрозах для безопасности торговых судов. По словам специального представителя США по Ирану, Великобритания и Бахрейн недавно объявили о намерении присоединиться к коалиции.