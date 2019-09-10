МИД КНДР сообщил о готовности к возобновлению переговоров с США

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КНДР готова к возобновлению переговоров с США в конце сентября. Об этом сообщила 9 сентября замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи, которая отвечает за двусторонние контакты. Она отметила, что США должны приступать к переговорам с новым подходом, о чём ранее говорил северокорейский лидер Ким Чон Ын. Чхве Сон Хи подчеркнула, что если США вновь будут отталкиваться от устаревших позиций, то контакты сторон могут прекратиться. Она также отметила, что в Пхеньяне внимательно следили за заявлениями представителей США, в том числе, о готовности к возобновлению диалога. Какого именно подхода ожидают в Пхеньяне, не указывается. Однако, учитывая последние протесты Севера по проведению совместных военных учений РК и США, можно предположить, что речь идёт о желании КНДР получить гарантии безопасности своего режима.