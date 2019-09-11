Малый и средний бизнес РК страдает от резкого повышения МРОТ

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За последние два года 60,1% малых и средних компаний, а также мелких предпринимателей РК столкнулись с ухудшением нагрузки по расходам на оплату труда в связи с резким увеличением минимального размера оплаты труда. На это указывают результаты исследования, проводившегося Корейской федерацией малого и среднего бизнеса среди 303 компаний. 68,6% опрошенных компаний считают, что из-за повышения МРОТ в следующем году расходы на оплату труда вновь вырастут. При этом 41% респондентов сообщили о том, что ситуация с наймом новых работников не изменится. 31,6% заявили, что намерены сократить персонал. Более половины компаний ожидают снижения чистого дохода.