Сеул проинформировал Пхеньян об обнаружении вируса африканской чумы свиней

Photo : YONHAP News

Министерство по делам воссоединения РК проинформировало в среду Пхеньян о подтверждённых случаях африканской чумы свиней вблизи межкорейской границы, призвав северокорейскую сторону к сотрудничеству в борьбе с распространением заразных и смертельных болезней животных. Два очага африканской чумы свиней выявлены менее чем через четыре месяца после того, как КНДР сообщила в мае о первом подтверждённом случае данного заболевания. Затем северокорейские СМИ сообщали об общенациональных усилиях в борьбе с распространением заболевания. По мнению ряда экспертов, вирус африканской чумы свиней мог проникнуть с Севера через границу.