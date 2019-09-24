Hyundai Group и Aptiv Technologies создадут совместное предприятие

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Южнокорейский автомобильный концерн Hyundai Motor Group создаст совместное предприятие с американской компанией Aptiv Technologies, которая специализируется на технологиях беспилотных автомобилей. Hyundai Motor, KIA Motors и Hyundai Mobis планируют инвестировать в данный проект 2 млрд долларов. Название компании и руководитель будут определены во время создания совместного предприятия. Окончание инвестиционной сделки будет завершено в ходе договорённостей участников совместного проекта после получения одобрения со стороны надзорных органов США. Старший вице-президент Hyundai Motor Group Чон Ый Сон в понедельник в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке рассказал о планах начать массовое производство беспилотных автомобилей уже в 2024 году.