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Экономика

Hyundai Group и Aptiv Technologies создадут совместное предприятие

Write: 2019-09-24 15:07:23Update: 2019-09-24 16:08:01

Hyundai Group и Aptiv Technologies создадут совместное предприятие

Photo : YONHAP News

Южнокорейский автомобильный концерн Hyundai Motor Group создаст совместное предприятие с американской компанией Aptiv Technologies, которая специализируется на технологиях беспилотных автомобилей. Hyundai Motor, KIA Motors и Hyundai Mobis планируют инвестировать в данный проект 2 млрд долларов. Название компании и руководитель будут определены во время создания совместного предприятия. Окончание инвестиционной сделки будет завершено в ходе договорённостей участников совместного проекта после получения одобрения со стороны надзорных органов США. Старший вице-президент Hyundai Motor Group Чон Ый Сон в понедельник в ходе пресс-конференции в Нью-Йорке рассказал о планах начать массовое производство беспилотных автомобилей уже в 2024 году. 
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