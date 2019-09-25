РК и США провели первый раунд переговоров по распределению расходов на оборону

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В Сеуле завершился первый раунд южнокорейско-американских переговоров по вопросу распределения расходов на оборону на следующий год, который проходил 24-25 сентября. Стороны лишь обозначили свои позиции, не придя к единому мнению. Пока нет данных о том, какую сумму озвучили США, но предполагается, что речь шла о значительном повышении доли США. В последнее время Вашингтон неоднократно утверждал, что на содержание военного контингента в РК ежегодно уходит около 5 млрд долларов. Подытоживая результаты переговоров, в МИД сообщили, что стороны договорились продолжить обсуждение, чтобы достичь равного и оптимального решения. Но каждая из сторон понимает оптимальность доли расходов по-своему. США настаивают на ускорении процесса переговоров. С одной стороны это связано с тем, что до конца года осталось три месяца, а с другой просматривается взаимосвязь с предстоящими президентскими выборами. До выборов переговоры по пересмотру оборонных расходов ведутся только с РК. От их исхода зависит дальнейшая позиция США по этому вопросу с другими партнёрами.