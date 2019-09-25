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Экономика

Мировые автоконцерны обсуждают тему стандартизации технологий связи и передачи данных беспилотных автомобилей

Write: 2019-09-26 11:41:44Update: 2019-09-26 12:01:24

Мировые автоконцерны обсуждают тему стандартизации технологий связи и передачи данных беспилотных автомобилей

Photo : YONHAP News

Десять крупнейших мировых автопроизводителей - Hyundai Motor, Daimler, BMW, Audi, Volkswagen, Toyota, Honda, Renault, Ford и Volvo - обсуждают вопрос стандартизации внутренней связи беспилотных или автономных автомобилей. 26 сентября в Сеуле началось заседание Комитета по вопросам технологий связи и передачи данных в транспортных средствах Международной организации по стандартизации (ISO). Об этом сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики. В повестку входит тема унификации методов сбора и обработки данных, собираемых сенсорами в беспилотных автомобилях. 
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