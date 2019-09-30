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Совет национальной безопасности РК выразил «серьёзную обеспокоенность» по поводу северокорейских запусков неустановленных снарядов. Как сообщили в администрации президента, его экстренное заседание состоялось в среду утром в режиме видеоконференции, как только появилось сообщение о запуске в КНДР ряда неустановленных снарядов. В совете национальной безопасности не исключили вероятности того, что имели место испытания баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ). Ситуацию усугубляет то, что пуски произошли непосредственно перед возобновлением северокорейско-американских переговоров на рабочем уровне,- сообщили в администрации президента.