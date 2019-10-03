РК стремится заключить FTA с Филиппинами, Индонезией и Малайзией до саммита с АСЕАН

Администрация президента РК прилагает усилия для заключения соглашений о свободной торговле (FTA) с Филиппинами, Индонезией и Малайзией до специального саммита РК и АСЕАН, который состоится 25 ноября в Пусане. Об этом 6 октября в ходе очередного брифинга заявил представитель администрации Чу Хён Чхоль. По его словам, в условиях нарастания торговых противоречий между крупнейшими странами и усиления политики протекционизма РК и страны АСЕАН разделяют понимание о необходимости усиления режима свободной международной торговли. Он отметил, что FTA между РК и АСЕАН уже действует. Однако южнокорейская сторона ведёт переговоры о заключении отдельных соглашений с вышеуказанными тремя странами для дополнительного улучшения торговых отношений. Чу Хён Чхоль также подчеркнул, что сотрудничество РК и АСЕАН по внешним вопросам и безопасности является обязательным условием в деле обеспечения устойчивого процветания и мира на Корейском полуострове.