Премьер-министр РК примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито

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Премьер-министр РК Ли Нак Ён примет участие в церемонии интронизации нового императора Японии Нарухито, которая состоится 22 октября, а на следующий день в банкете от имени премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Хотя президент РК Мун Чжэ Ин не примет участия в церемонии, поездка главы правительства в Японию может свидетельствовать о стремлении Сеула к улучшению отношений с Токио. Если встреча Ли Нак Ёна и Синдзо Абэ состоится, то это будет первый личный контакт высокопоставленных представителей сторон после принятия Верховным судом РК решения, обязавшего японские компании выплатить компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации в период японского протектората над Кореей. В администрации южнокорейского президента отметили, что встреча может значительно расширить рамки двустороннего диалога. Лучшим способом урегулирования ситуации является полная отмена Японией ограничительных экспортных мер, но для этого необходим активный диалог. Таким образом он дал понять, что до сих пор РК и Япония не осуществляли контактов по разрешению противоречий.